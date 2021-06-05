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Грози та шквали. Мешканців Львівщини попереджають про погіршення погодних умов

Вероніка Рой

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До кінця суботи, 5 червня, на Львівщині синоптики прогнозують погіршення погодних умов: можливі грози та дощ. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

«В найближчі дві години із збереженням до кінця доби 05 червня грози, під час грози місцями шквали 15 – 20 м/с, град.  (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться у повідомленні.

У суботу, 6 червня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі синоптики істотних опадів не прогнозують, вдень місцями можливі короткочасні грозові дощі. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 7 – 12° тепла, а вдень 20 – 25° тепла.

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