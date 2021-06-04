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В Україні з'являться нові дорожні знаки. Що зміниться

Юлія Осим

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На українських дорогах з’являться нові дорожні знаки. Зміни у безпеці руху набудуть чинності восени. Про це повідомили в Укравтодорі.

Так, вже цієї осені будуть запроваджені нові дорожні знаки – «Автозаправні/Електрозарядні станції», таблички «Місце для зарядки електромобілів», «Платна дорога» та «Кінець платної дороги».

Зазначимо, що зображення дорожніх знаків приведено у відповідність до Конвенції про дорожні знаки і сигнали та доповнено новими дорожніми знаками. Самі ж зображення знаків змінено згідно з нормативно-правовими актами.

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Крім того, стандарт доповнено знаками щодо прикордонної смуги, а також графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.

До змін додано новий розділ, де вказано як розміщувати знаки на щитах та фонових щитах, та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.

В Укравтодорі зазначили, що зміни торкнуться і велоінфраструктури. ДСТУ доповнено новими знаками і табличками до дорожніх знаків, які регулюють рух велосипедистів.

Змінено також знаки індивідуального проєктування, зокрема, шрифт, форму стрілок, та введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.

Зазначимо, що нові стандарти у безпеці дорожнього руху набудуть чинності з 1 листопада 2021 року.

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