В Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії

4 червня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії на Донбасі. За даними ООН, від початку війни на сході країни загинуло 152 дитини, ще 146 зазнали поранень. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Офісу Омбудсмена України.

Сьогодні Україна відзначає День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Відповідну постанову Верховна Рада прийняла 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей. Також 4 червня – Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, в Україні від початку воєнних дій, з 14 квітня 2014 року по 30 квітня 2021 року, загинуло 152 дитини (із них 102 хлопчики і 50 дівчаток) та 146 дітей зазнали поранення (із них 120 хлопчиків і 26 дівчаток).

«На превеликий жаль, ця болюча статистика повною мірою не відображає масштабів втрат, яких зазнали діти протягом тривалого збройного конфлікту. Неможливість забезпечення державного контролю за дотримання прав людини на тимчасово окупованій території позбавляє можливості оцінити масштаби проблем, з якими стикаються діти по іншу сторону лінії розмежування», – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що згідно із Законом України «Про охорону дитинства» дитині, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту дістала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні, встановлюється статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Станом на 30 травня нинішнього року, в Україні кількість дітей, які отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, становить 66 491 осіб. Із них 95 отримали такий статус через поранення, контузію, каліцтво.

Як відзначають в Офісі Омбудсмена, на сьогодні для таких дітей законодавством України не передбачено жодних гарантій, окрім безоплатного гарячого харчування в державних і комунальних закладах освіти.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини закликає уряд, парламент, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадськість докласти максимум зусиль для впровадження політики захисту та безпеки українських дітей від збройного конфлікту.

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