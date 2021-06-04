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У Львові 93-річна жінка зуміла побороти рак

Вероніка Рой

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У лікарні «Львівської залізниці» успішно прооперували найстаршу в історії гінекології цього медзакладу пацієнтку 93-річну жінку, у котрої діагностували злоякісна пухлина матки. Таким чином літній львів’янці вдалося повністю побороти рак. Про це у Facebook повідомила завідувачка гінекологічного відділення лікарні Львівської залізниці Людмила Ткачук.

Жінка звернулася у лікарню «Львівської залізниці» на обстеження, під час якого у неї виявили злоякісну пухлину матки.

Коли відкрилися двері кабінету і на порозі стояла жінка з паличкою, яку використовувала не як опору, скоріше як аксесуар, я на око визначила вік пацієнтки 70-75 років. Коли глянула на обстеження та побачила 1928 рік народження, то оніміла. Світлий розум, чудова пам’ять, впевнена хода, жодних скарг та ниття, оптимістично налаштована жінка мала тільки одне бажання: дізнатися, що з нею і подолати хворобу. Коли прийшло гістологічне підтвердження, що у жінки злоякісна пухлина матки, довго підбирала слова, щоб не вбити звісткою літню пацієнтку. На мій подив, поважна пані вимовила єдину фразу: я хочу жити далі. Робіть операцію», – розповідає медик.

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Далі лікарі ретельно обстежили жінку, аби не було ускладнень після операції. Протипоказів медики не знайшли, відтак жінку прооперували. Операція пройшла успішно і пацієнтка на першу добу після втручання ходила.

«На 4 добу після лапаротомії пацієнтка, які 93 роки, сказала: я хочу додому. Прощалися зі сльозами на очах. Пообіцяла нам торт на 100 років! Я вірю, що скуштуємо. Запитую, який секрет вашої молодості? Відповідь: я просто люблю життя», – зауважує  Людмила Ткачук.

Медик додає, що 93-річній львів’янці вдалося повністю побороти рак. Та зауважує, що це найстарша в історії гінекології лікарні «Львівської залізниці» пацієнтка.

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Фото: Людмила Ткачук

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