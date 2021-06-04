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Гурт KAZKA виступить у Львові

Вероніка Рой

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25 червня львів’ян запрошують у FESTRepublic на виступ українського гурту KAZKA. Про це інформують організатори події.

Виступ гурту KAZKA – це завжди неочікуване поєднання популярної електронної музики зі стародавніми традиціями народного співу та первинною душею автентичних народних інструментів і, звісно, вибухової харизми та оксамитового голосу солістки Олександри Заріцької.

«Рік тому гурт KAZKA підкорив серця 8 тисяч глядачів новим масштабним NIRVANA The Show у київському Палаці Спорту. Потім світ перевернувся з ніг на голову і всім іншим так і не довелося відчути на собі магію нової концертної програми. Тому, після карантинної відпустки, KAZKA запрошує усіх зібратися разом аби кохати, бути коханими, слухати про любов та про дружбу, про щастя і про смуток», – кажуть організатори.

Виступ відбудеться 25 червня о 20 год. у FESTRepublic у Львові.  Під час заходу львів’яни зможуть почути наживо нові пісні та заспівати разом улюблені хіти від KARMA до NIRVANA.

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Організатори нагадують, що пісня «Плакала» гурту  KAZKA стала хітом у близько 20 країнах світу від Європи до Америки, а відео на YouTube переглянули понад 370 мільйонів разів.

Придбати квитки можна за посиланням.

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