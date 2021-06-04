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Двоє німців незаконно перетнули кордон, бо думали, що Україна в ЄС

Вероніка Рой

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Вночі 3 червня прикордонники Львівського загону затримали двох громадян Німеччини, які на велосипедах незаконно перетнули кордон з Польщі. Вони пояснили, що їхали в Україну напростець, бо думали, що країна є  членом ЄС. Про це інформує Західне регіональне управління ДПСУ.

Військовослужбовці відділу «Грушів» зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні. До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд, який і виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах.

Згодом з’ясувалося, що порушники – громадяни Німеччини віком 21 та 36 років. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ.

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«З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, адже думали, що Україна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково», – розповідають прикордонники.

Наразі на іноземців оформлені документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.

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Фото: прикордонники

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