«Укрпошта» вкладе 52 млн доларів у будівництво сортувального центру у Львові

«Укрпошта» оголосила тендер на будівництво у Львові масштабного складсько-сортувального центру. На нього держпідприємство готове витратити 52 млн доларів. Про це йдеться на Prozorro.

«Укрпошта» збирається збудувати у Львові масштабний складсько-сортувальний центр Hub Lviv. Де саме його зведуть, наразі ще точно не відомо, втім земельна ділянка повинна мати площу не менше 8 га.

В сортувальний хаб «Укрпошта» готова вкласти 52 млн доларів. У цю суму входить розробка всієї документації, проєкту будівництва, самі будівельні роботи та купівля або ж оренда необхідної земельної ділянки. Спорудити львівський хаб планують до кінця 2031 року.

Кошти, необхідні на реалізацію цього проєкту у Львові, – це кредити ЄБРР, ЄІБ та власні вкладення «Укрпошти».

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Заплановано, що площа хабу у Львові становитиме 26 тисяч м кв. Це буде цілодобовий автоматизований сортувальний центр зі складами, де працюватимуть загалом майже пів тисячі людей. Щодоби тут мають приймати близько 70 вантажівок із товарами.

Сортувальний центр у Львові має складатися з головної складської будівлі із вбудованим адміністративним блоком, трьох контрольно-пропускних пунктів, автотранспортного цеху. Також тут облаштують майданчики для відстою вантажівок, парковку для легкових машин і цілий автосервіс: шиномонтаж, автомийку, АЗС.

На території львівського хабу має бути власна станція розподілення газу, споруди для очищення каналізаційних стоків, трансформаторна підстанція й генераторна установка. Будівлі центру мають бути забезпечені всіма системами безпеки, в тому числі й пожежогасіння.

Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський відзначив, що майбутній хаб у Львові відповідатиме за логістику всієї Західної України й буде сполучною ланкою з Європою. Як тільки він запрацює, то «Укрпошта» збирається продати свої будівлі, розташовані по місту, які їй вже не будуть потрібні.

Точну дату проведення аукціону на Prozorro оголосять наприкінці червня. Всі деталі та вимоги до учасників можна дізнатися за посиланнями тут і тут.

Зазначимо, що хаб у Львові «Укрпошта» будуватиме, зокрема, у межах проєкту «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація «Укрпошти»)», на який ЄІБ дасть 30 млн євро. За ці кошти підприємство зведе ще два нові сортувальні центри, 20 депо і відповідну ІТ-інфраструктуру.

До фінансування всіх цих проєктів «Укрпошта» також залучить позику ЄБРР та власні кошти. Загалом інвестиції у розбудову поштової інфраструктури оцінюють у 100 млн євро.

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