У Львові лапароскопічно прооперували виразку шлунка у 17-річного хлопця

Лікарі-хірурги КНП «Міська дитяча лікарня міста Львова» лапароскопічно прооперували перфоративну виразку шлунка, діаметром 1,5 сантиметри, у 17-річного хлопця з Жовківського району. Про це повідомив заступник головного лікаря дитячої лікарні на Орлика Федір Осим, пише пресслужба Львівської міськради.

Зі слів лікаря, хлопця потрібно було рятувати невідкладно.

«25 травня до нас зателефонували колеги з районної лікарні Жовківського району та повідомили, що до них поступив 17-річний хлопець з різким болем у животі. В анамнезі – 4 роки тому йому була проведена апендектомія у нашій лікарні, а тому зараз він потребує ургентного обстеження, аби визначити причину гострого болю у животі», – розповів медик.

Він також зазначив, що пацієнта доставили до лікарні, де провели усе необхідне обстеження і ургентно лапароскопічно прооперували, тобто ушили, перфоративну виразку шлунка, діаметром 1,5 сантиметри. Операція тривала трохи більше 1 години. Сьогодні пацієнт почувається добре та вже повернувся додому.

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До складу операційної бригади увійшли лікарі-хірурги відділення невідкладної хірургії дитячої лікарні на Орлика: Юрій Колівошка та Олег Яремчук, анестезіолог Орест Юрків, анестезистка Ірина Ваврикович, операційна сестра Лілія Дропа.

До слова, сучасні мініінвазивні хірургічні втручання, які широко застосовують у дитячій лікарні на Орлика, дозволяють більш точно й найменш травматично провести операцію та зменшити термін перебування пацієнта в стаціонарі, адже сприяють його швидкому відновленню після операції.

«У минулому такі операції виконувалися масивним розрізом черевної порожнини, а сьогодні через розрізи буквально 0,5 см. Знову ж таки, дякуємо корпорації SickKids Foundation за подароване ними обладнання, завдяки якому стали можливими подібні операції у нашій лікарні», – пояснив хірург Юрій Колівошка.

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