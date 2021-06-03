Як зменшити менструальний біль? Дієві засоби

Жінки та дівчата у своїй більшості (80-85%) мають особистий досвід менструального болю.

Причини менструального болю

Спазми виникають перед місячними або у перші дні їх появи. Їхня причина – скорочення матки, яка в цей період відторгує ендометрій. Через спазми біль віддається в область живота, спини, тазу та стегон. У кожної жінки, що відчуває біль під час менструації, локалізація больових відчуттів індивідуальна.

Боротися з циклічністю безрезультатно, але от взнати, як зменшити менструальний біль буде корисно і доречно. Можна покласти теплу грілку на живіт, погуляти на свіжому повітрі, легенько помасажувати живіт. Але про які масажі і прогулянки може йти мова, якщо менструація болюча і важко просто розігнутися?

Знеболююче від менструальних болів

Оскільки менструальні болі для багатьох – це регулярне і повторюване явище, є зміст звернути увагу на знеболюючі препарати. Якщо ви не зловживаєте знеболюючим і приймаєте його згідно показань, то вони не завдадуть шкоди. Натомість вони знімають або полегшують спазми.

Ті, хто на своєму досвіді знає, що таке менструальний біль, бажають приймати безпечне знеболююче. У випадку зі спазмами під час місячних допоможе німесил, що є нестероїдним протизапальним препаратом. Він не викликає такої гострої реакції з боку кишково-шлункового тракту, як анальгетики. Наразі це один із найбільш дієвих та найбезпечніших способів, як зняти менструальний біль.

Під час менструального болю не рекомендовано вживати алкоголь для пригнічення больових відчуттів. Під час спазмів може виникнути бажання або необхідність випити знеболююче, проте вживання алкоголю з ліками протипоказане.

У випадку сильного менструального болю, який неможливо подолати безпечними медпрепаратами, необхідно звернутися до гінеколога і пройти обстеження. У поєднанні із нерегулярним циклом біль може бути свідченням впливу стресу, порушення гормонального фону тощо.

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