В Офісі президента анонсували зміни деяких голів ОДА

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що найближчим часом влада змінить голів облдержадміністрацій в деяких областях, передає Інтерфакс-Україна.

«Будуть ще заміни голів обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки що рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки що шукаємо кандидатів», – заявив Тимошенко.

Нагадаємо, в травні президент Володимир Зеленський пригрозив звільненням головам ОДА, які притримують надбавки лікарям.

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