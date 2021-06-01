Укрзалізниця перетворить Інтерсіті з Києва до Львова на «джазовий експрес»

З 24 по 28 червня у Львові відбуватиметься одна з найважливіших музичних подій року в Україні — Leopolis Jazz Fest. На час фестивалю Укрзалізниця тимчасово перетворить поїзд Інтерсіті+ № 715 сполученням Київ – Львів на спеціальний «Джазовий експрес». Про це інформує АТ «Укрзалізниця».

«На час фестивалю Укрзалізниця тимчасово перетворить поїзд Інтерсіті+ № 715 сполученням Київ – Львів на спеціальний «Джазовий експрес». Поїздка супроводжуватиметься джазовими композиціями, а ще Укрзалізниця розіграє два квитки на відкриття фестивалю серед підписників своєї офіційної сторінки у Facebook», – йдеться у повідомленні.

«Джазовий експрес» вирушатиме зі столиці о 06:50 ранку й прибуває до Львова о 13:45.

Деталі розіграшу квитків від Укрзалізниці – за посиланням.

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Нагадаємо, з Львові з 24 по 28 червня пройде фестиваль Leopolis Jazz Fest. Захід стане першою великою концертною подією, яка відбудеться в Україні з початку пандемії. Музичний фестиваль пройде із дотриманням карантинних норм. Зокрема, організатори планують провести масове тестування на коронавірус усіх відвідувачів заходу

На фестиваль з’їдуться всесвітньо відомі музиканти, такі як SEAL, Авішай Коен, Кріс Ботті, Камасі Вашингтон, оркестр Jazz at Lincoln Center Orchestra на чолі з Вінтоном Марсалісом, Катрін Віндфельд та інші.

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