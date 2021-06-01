Удруге в історії: 55-річний львів'янин підкорив Еверест

55-річний львів’янин Ігор Яськевич став другим альпіністом з Львівщини, який піднявся на найвищу вершину землі Еверест. Історична подія відбулася уночі понеділка, 24 травня. Про це повідомили в управлінні молоді та спорту ЛОДА.

Підкорення вершини вночі буває вкрай рідко. Львів’янин Ігор Яськевич піднявся на Еверест о 2:35, і це особливо вражає.

Під час спроби 23 травня зйіти на гору на півдорозі виявилося, що в альпініста наполовину недозаправлені балони, тож йому довелось підніматися на вершину з другої спроби впродовж доби.

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Зазначимо, що Ігор Яськевич є кандидатом фізико-математичних наук, він – підприємець, плавець, вихованець чемпіона світу з плавання Григорія Прокопенка, учасник руху Мастерс з плавання.

Нагадаємо, першим львів’янином, який підкорив Еверест, став Роман Городечний. Історична подія для львівського альпінізму сталась у травні 2018 року. Загалом на найвищій вершині світу побувало 30 українців, які здійснили 36 успішних сходжень.