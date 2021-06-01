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У 8-мій лікарні Львова відновили роботу трьох відділень

Вероніка Рой

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У 8-мій міській лікарні Львова відновили роботу трьох відділень: неврологічного, кардіологічного та інфарктного. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

У інфарктному відділенні, у зв’язку з коронавірусом, медзаклад тепер надає допомогу лише пацієнтам з аритмією, серцевою недостатністю, а також з порушеннями ритму і провідності, гіпертонічною хворобою, стенокардією та іншими кардіальними патологіями.

У кардіологічному відділенні відбувається діагностика та лікування серцево-судинних захворювань.

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У неврології надають допомогу пацієнтам із захворюваннями головного та спинного мозку, постковідним пацієнтам та з іншими неврологічними розладами.

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Фото: 8-ма міська лікарня

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