ОСТАННІ НОВИНИ

Торік на Львівщині всиновили 59 дітей-сиріт

Вероніка Рой

|

На Львівщині станом на кінець 2020 року налічувалося 802 дітей-сиріт. З них торік усиновлено було 52 дитини. Про це інформує Головне управління статистики з посиланням Службу у справах дітей ЛОДА.

На кінець 2020 року в області налічувалась 2251 дитина, позбавлена батьківського піклування, з них 802 – діти-сироти. Під опікою і піклуванням у сім’ях родичів чи близьких перебувало 1703 дитини, 110 дітей передано у прийомні сім’ї, 216 – у дитячі будинки сімейного типу, 134 – у сиротинці.

У 2020 році без опіки батьків через позбавлення їх батьківських прав залишилось 178 дітей. Упродовж року усиновлено 58 дітей-сиріт, зокрема громадяни України стали батьками для 52 дітей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...