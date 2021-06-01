Торік на Львівщині всиновили 59 дітей-сиріт

На Львівщині станом на кінець 2020 року налічувалося 802 дітей-сиріт. З них торік усиновлено було 52 дитини. Про це інформує Головне управління статистики з посиланням Службу у справах дітей ЛОДА.

На кінець 2020 року в області налічувалась 2251 дитина, позбавлена батьківського піклування, з них 802 – діти-сироти. Під опікою і піклуванням у сім’ях родичів чи близьких перебувало 1703 дитини, 110 дітей передано у прийомні сім’ї, 216 – у дитячі будинки сімейного типу, 134 – у сиротинці.

У 2020 році без опіки батьків через позбавлення їх батьківських прав залишилось 178 дітей. Упродовж року усиновлено 58 дітей-сиріт, зокрема громадяни України стали батьками для 52 дітей.

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