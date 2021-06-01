Львівщина – друга за популярністю область для відпустки в Україні

Львівщина стала другим регіоном в Україні, який начастіше обирали для відпочинку. Цьогоріч її відвідали 8% українців. Попереду лише Одеська область з майже 14% туристів. Результати опитування про туристичні вподобання та плани українців оприлюднило 31 травня Міністерство культури.

Так, понад 82% респондентів, які мали вже мали відпустки цього року, відпочивали в Україні. Більша половина з них відпочивали вдома, водночас трохи більше 27% відвідували іншу область.

До трійки областей, найпопулярніших для відпусток в Україні, увійшли Одеська (14%), Львівська (8%) та Київська (7,7%).

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Понад 53% опитаних, які ще не відпочивали, планують провести відпустку в Україні. Майже 45% українців точно поїдуть в інші області. Серед запланованих Львівщина знову серед найпопулярніших місць — тут мають намір побувати 6,7% туристів. Найбільше респондентів обирають для цьогорічного відпочинку Одеську та Закарпатську області — 17,4% та 11,8% відповідно.

Цікаво, що найбільше людям в Україні до вподоби відпочинок на природі — його обирають 36,5%. Ще 27,7% люблять відпочинок на морі, а 12,3% захоплюються горами.

До слова, майже 35% респондентів вважають стару частину Львова найбільш цікавою українською пам’яткою.

Загалом майже половина опитаних відповіли, що Україна є дуже привабливим туристичним місцем.

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