Зі Львова курсуватиме автобус до заповідника-фортеці «Тустань»

Відтепер усі охочі потрапити зі Львова до Тустані можуть новим рейсовим автобусом. Маршрут запустили 31 травня. Про це інформують на Facebook-сторінці заповідника.
Так, автобуси за маршрутом «Львів-Східниця-Урич» курсуватимуть за таким графіком:
- зі Львова автобус вирушатиме о 8:45 та 14:00
- зі Трускавця – о 10:40 та 15:55
- зі Східниці – об 11:35 та 17:00
- з Урича на Львів – о 12:05 та 18:30
Перевезення здійснюватиме ТзОВ «Львівське АТП-14631».
Відтак, туристи можуть легко спланувати подорож до скель на Львівщині.
Юлія Осим