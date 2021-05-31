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Зі Львова курсуватиме автобус до заповідника-фортеці «Тустань»

Юлія Осим

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Відтепер усі охочі потрапити зі Львова до Тустані  можуть новим рейсовим автобусом. Маршрут запустили 31 травня. Про це інформують на Facebook-сторінці заповідника.

Так, автобуси за маршрутом «Львів-Східниця-Урич» курсуватимуть за таким графіком:

  • зі Львова автобус вирушатиме о 8:45 та 14:00
  • зі Трускавця – о 10:40 та 15:55
  • зі Східниці – об 11:35 та 17:00
  • з Урича на Львів – о 12:05 та 18:30

Перевезення здійснюватиме ТзОВ «Львівське АТП-14631».

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Відтак, туристи можуть легко спланувати подорож до скель на Львівщині.

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