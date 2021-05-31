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В Україні з’явиться новий виш, де навчатимуть «людей майбутнього»

Наталя Дуляба

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Із 2023 року в Україні запрацює новий виш – Президентський унверситет. Тут навчатимуть ІТ, кібербезпеці, нано- та аеротехнологіям, глобалізації та міжнародним комунікаціям. Відповідний указ 31 травня підписав Володимир Зеленський.

Створення Президентського університету анонсував сам Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Освіта і наука», який цими днями проходить у столиці.

Це буде новий український заклад вищої освіти, який готуватиме фахівців у сферах, які зараз є «стратегічно важливими» для розвитку держави. Сам президент відзначив, що в цьому університеті навчатимуть «людей майбутнього».

«Це – заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього, який збере в одному місці найкращих викладачів і навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі завдання для захисту нашої держави в дуже важливих, пріоритетних, найактуальніших напрямках – напрямках сьогодення і завтрашніх викликів», – цитує Володимира Зеленського його пресслужба.

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Президентський університет готуватиме спеціалістів у таких галузях: ІТ, кібербезпека та штучний інтелект, нанотехнології, аерокосмічні, енергетичні технології, біотехнології та науки про здоров’я, глобалізація та міжнародні комунікації.

В новостворений університет збираються запросити найкращих українських викладачів, а сам навчальний процес складатиметься лише на 30% із теорії та на 70% із практики. Також студентів навчатимуть й іноземні викладачі та експерти.

При цьому в Офісі президента кажуть, що випускникам вишу гарантують працевлаштування у провідних державних компаніях, дослідницьких та наукових установах, а також в органах центральної влади.

Також держава та партнери університету скеровуватимуть студентів на стажування і в Україні, і за кордоном. Буде передбачена можливість компенсації вартості навчання з боку роботодавця.

Як уточняють у Міносвіти, перший навчальний рік у Президентському університеті розпочнеться у жовтні 2023 року. На навчання відбиратимуть лише найкращих абітурієнтів. Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямків по 20 студентів), а протягом найближчим п’тьох років їхня кількість має зрости до 600 студентів.

Здобути освіту в Президентському університеті можна буде й безкоштовно. Втім про кількість бюджетних місць наразі ще нічого не відомо. По завершенню навчання випускники отримають дипломи за напрямами: бакалавр, магістр, МВА, МВІ, PHD.

«Це не лише про освітній процес, це стратегічна візія того, що ми маємо закладати в сучасну освіту, науку, інновації та розвиток суспільства. Президент в основу розвитку всього поклав наймогутнішу зброю, яка здатна змінити світ, – освіту. Українська освіта потребує певних інституціональних, фахових, кадрових та інших змін. Тому Президентом України та його командою було поставлено завдання створити новий майданчик змін у сфері вищої освіти. Ним і є Президентський університет», – зі свого боку прокоментував очільник МОН Сергій Шкарлет.

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