Понад 50% українців проведуть відпустку на вітчизняному курорті

Понад 50% українців планують цьогоріч провести свою найближчу відпустку в Україні. Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко у Тelegram-каналі.

За даними, більше половини респондентів (53,1%) планують провести відпустку в Україні і лише кожен десятий – виїхати за кордон. Серед тих, хто планує відпустку в Україні – 44,5% прагнуть відпочивати за межами своєї області.

Найпопулярніший вид відпочинку серед українців – відпочинок на природі 36,5%. 27,7% віддають перевагу морському відпочинку, 12,3% – у горах. Міський відпочинок складає 7,9%. Чоловіки віддають більше перевагу відпочинку на природі, а жінки – пляжному.

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Найпопулярніший серед регіонів туристичний напрям в Україні – Одещина (17,4%), далі йдуть Львівська, Київська, Івано-Франківська, Закарпатська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Черкаська та Харківська області.

Найпопулярніший морський курорт – Затока, природній – Асканія-Нова, а міський – Києво-Печерська Лавра та Старе місто Львова.

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