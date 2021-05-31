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Польща планує спростити працевлаштування для українців

Юлія Осим

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У Польщі хочуть полегшити працевлаштування для іноземців, особливо ж для українців. Зокрема, йдеться про професії, де на сьогодні бракує робочої сили. Про це повідомила заступниця польського міністра розвитку, праці та технологій Івона Міхалек, повідомляє Dziennik.pl.

Таке рішення вона урядовиця пояснює великим попитом інеземних заробітчан у Польщі. Поки деталі змін у працевлаштуванні іноземців розробляються.

«Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїжджати до Польщі та починати тут працювати, особливо у професіях, де нам бракує робочої сили, в якій поляки не бажають працювати. Ми хотіли б запропонувати їм, щоб вони також приїхали зі своїми сім’ями, і розвивали наш ВВП разом з нами», – зазначила Івона Міхалек.

За її словами, іноземні працівники користуються великим попитом серед польських підприємців. Особливо позитивно відгукуються про українських заробітчан.

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Зазначимо, що План Національної Реконструкції в Польщі включає в себе, серед іншого, сприяння працевлаштуванню іноземців, що, відповідно, має заповнити дефіцит на ринку праці в країні. Планується збільшити роль бюро праці в процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час, необхідний для отримання дозволу, та зменшити формальності. Також було оголошено повну електронізацію процедур, пов’язаних з отриманням дозволу на роботу для іноземців. Одночасно ведеться робота над новою міграційною політикою країни.

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