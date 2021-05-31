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На Львівщину йде потепління

Вероніка Рой

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На Львівщині до кінця тижня потепліє. Зокрема, з п’ятниці, 4 червня, в області очікується до 25 градусів тепла. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

1 та 2 червня на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі буде без істотних опадів, а вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 9 до 17 градусів тепла.

3 та 4 червня в області можливі короткочасні дощі, подекуди грози. У четвер температура підніметься до 18 градусів тепла.

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Вже з п’ятниці, 4 червня, на Львівщині почне теплішати. Відтак з п’ятниці та на вихідних очікується до 25 градусів тепла.

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