В Україні планують змінити критерії «зелених» зон. На що це вплине

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував зміни індикаторів для «зелених» зон. Це має допомогти українцям у в’їзді в країни Євросоюзу, заявив глава МОЗ на зустрічі з журналістами. Про це інформує Українська правда.

Нові критерії будуть відповідати тим, які встановлені в ЄС.

«Ми змінимо індикатори (зеленої зони – УП), які будуть відображати ті, що є в Європейському Союзі. Бо якщо країна перейде в зелену зону, зелений рівень епідемічної небезпеки, це буде свідченням того, що ми навіть без паспортів вакцинації можемо відвідувати країни ЄС. Тобто це те, до чого ми повинні рухатись», – розповів Ляшко.

Він зауважив, що «зелена» зона має бути встановлена не на території області, як це відбувається нині, а на території всієї країни.

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