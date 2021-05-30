Уряд посилить заходи із захисту дітей в Україні, – Шмигаль

Цього тижня уряд схвалив комплекс рішень, які мають вдосконалити систему захисту прав дитини в Україні. Про це повідомив у Facebook прем’єр Денис Шмигаль.

«1 червня в Україні та світі відзначатимуть День захисту дітей. Цього тижня Уряд схвалив комплекс рішень, спрямованих на вдосконалення системи захисту прав дитини», – повідоми глава уряду.

Так, одне з головних рішень – збільшення з 2022 року розміру державної допомоги при народженні або усиновленні дитини з 41 280 грн до 50 000 гривень. На черзі – підтримка законопроєкту парламентом.

Крім того, уряд вдосконалив систему усиновлення дітей, зокрема запроваджено обов’язкове навчання для усиновлювачів. Також посилюється державний контроль щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім’ї.

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Шмигаль зазначив, що Кабімн покращив нормативну базу в питанні надання житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та схвалив Концепцію державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року.

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