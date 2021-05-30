У Львівському історичному музеї представили колекцію давніх сонячних і зоряних годинників

У Львівському історичному музеї представили цікаву експозицію давніх сонячних і зоряних годинників. Їх кишенькові версії зібрані у невеликій колекції годинників із фондової збірки. Про це повідомляється на Facebook-сторінці музею.

Унікальна експозиція представлена у Королівських залах музею, що у Кам’яниці Корнякта на площі Ринок, 4 у Львові.

Музейники відзначають, що найдавнішими приладами для вимірювання часу колись були власне сонячні та зоряні годинники. Відтак, в колекції зібрані їхні кишенькові версії XVI-XVIII ст.

Також там можна побачити універсальний годинник XVII ст. з горизонтальним циферблатом. Цей пристрій був багатофункційним, адже показував рік, місяць, день тижня, години, хвилини, пори року, фази місяця та знаки Зодіаку.

Як розповідають у Львівськму історичному музеї, годинник фірми «Густав Беккер» (поч. ХХ ст.) заводили один раз на 400 днів, тому такі годинники ще називали «річними».

Крім того, доволі цікавим експонатом є картина-годинник, виконана в ХІХ ст. в Австрії. На ній зображено сільський пейзаж з вежею, у яку вмонтовано годинник. Його механізм міститься з тильного боку полотна. У правій частині картини зображений млин, роль колеса якого виконує рухоме коліщатко механізму годинника.

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Фото Львівського історичного музею