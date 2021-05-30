Тепло, дощі та бурі: синоптик розповів, яким буде літо цьогоріч

За словами народного синоптика Леоніда Горбаля, літо цього року в Україні буде доволі спекотним, але з дощами та грозами. Оскільки 2021 рік знаходиться під управлінням Сатурна, тож ця планета задає погодний ритм. Про це синоптик розповів ТСН.

Так, червень прийде з теплом, а ось у липні та серпні слід очікувати багато дощів та бур. Однак спекотні дні упродовж літа теж будуть.

Зокрема, синоптик Леонід Горбаль зробив такий прогноз:

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у червні: 1-2 числа – тепло та дощі, 3-5 червня – спека, 6-7 червня – дощі, 9-22 червня – сухо і спекотно, 25, 26, 30 – дощі, від 23 червня і до кінця місяця – помірна тепла погода;

у липні: початок місяця буде дощовим, від 4 до 8 липня – аномальна спека, 11-12 липня – дощі та бурі, 16-17 липня – дощі, від 18 до 28 липня – спека, 25 – гроза і буря, 30 липня – дощі;

у серпні: 1-3 серпня – сильна спека, 2 серпня – гроза та буря, 8 – буря, 11-14, 22, 27 та 29 серпня – дощі, від 19 до 21 та від 23 до 26 серпня – спека.

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