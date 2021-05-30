ОСТАННІ НОВИНИ

Помер письменник і публіцист Михайло Слабошпицький

Юлія Осим

|

У неділю, 30 травня, пішов з життя відомий український письменник та публіцист, громадський діяч Михайло Слабошпицький. Йому було 74 роки. Про смерть повідомила дружина Світлана Короненко у Facebook.

«Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу», – написала вона.

Наразі причина смерті Михайла Слабошпицького невідома.

Реклама партнерів

Зазначимо, Михайло Слабошпицький – український прозаїк, критик, літературознавець, публіцист, громадський діяч, дитячий письменник. Він також належав до Асоціації українських письменників. Директор видавництва «Ярославів вал».

Його син – кіносценарист та режисер Мирослав Слабошпицький, а дочка Іванна Слабошпицька – відома журналістка.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...