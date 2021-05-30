Помер письменник і публіцист Михайло Слабошпицький

У неділю, 30 травня, пішов з життя відомий український письменник та публіцист, громадський діяч Михайло Слабошпицький. Йому було 74 роки. Про смерть повідомила дружина Світлана Короненко у Facebook.

«Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу», – написала вона.

Наразі причина смерті Михайла Слабошпицького невідома.

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Зазначимо, Михайло Слабошпицький – український прозаїк, критик, літературознавець, публіцист, громадський діяч, дитячий письменник. Він також належав до Асоціації українських письменників. Директор видавництва «Ярославів вал».

Його син – кіносценарист та режисер Мирослав Слабошпицький, а дочка Іванна Слабошпицька – відома журналістка.

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