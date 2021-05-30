Львівського священика Івана Гарата відлучили від церкви

Львівська архиєпархія УГКЦ відлучила від церкви священика-перебіжчика Івана Гарата. Ще дев’ять років священослужитель перейшов до УПЦ КП (тепер ПЦУ), а навесні цьогоріч вирішв знову повернутися до УГКЦ. Про це йдеться у повідомленні Львівської архиєпархії УГКЦ.

Так, священика Івана Гарата визнано винним у скоєнні злочину схизми та накладено кару великої екскомуніки. Зокрема, йому забороняється брати участь у богослужіннях та будь-яких інших відправах, приймати святі тайни, здійснювати різні священичі обов’язки в УГКЦ. Зазначається, що якщо навіть такі будуть відбуватися, вони не будуть дійсними.

«Оскільки священник Іван Гарат відійшов від єдності з Католицькою Церквою, за що покараний великою екскомунікою, він не може діяти в різного роду організаціях, як вірний УГКЦ. Відтак, духовенству заборонено здійснювати співслужіння з священником Іваном Гаратом у будь-яких відправах богопочитання, а вірним просити його про такі здійснення», – йдеться у в офіційному повідомленні УГКЦ.

Реклама партнерів

Zaxid.Net пише, що за словами прессекретаря Львівської архиєпархії УГКЦ Павла Дроздяка, в УГКЦ відбулося завершення юридичної процедури щодо отця Івана Гарата, який дев’ять років тому перейшов до УПЦ КП, чим вчинив церковний злочин. Відтак, це рішення є остаточним.

«Це впорядкування юридичного процесу, який був пов’язаний з тим, що отець Іван Гарат перейшов до іншої церкви. Кара великої екскомуніки говорить про те, що особа через скоєний церковний злочин втрачає уряд в католицькій церкві як священослужитель. Йому заборонено виконувати священодійство у католицькій церкві», – пояснив отець Павло Дроздякю

Відомо, що отець Іван Гарат перебував в УПЦ КП (тепер ПЦУ) з 2012 року. Спершу він став священиком Вінницької єпархії, а потім перейшов до Львівсько-Сокальської єпархії православної церкви.

Як розповів митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Дмитро Рудюк, намір перейти знову в УГКЦ Іван Гарат пояснив тим, що отримав документи з Ватикану, де наче було сказано про несправедливе засудження його Львівською архієпархією УГКЦ. Відтак, це було так званим світлом для нього, щоб повернутися.

У результаті, Іван Гарат отримав згоду на відхід від ПЦУ. На сьогодні він вийшов з ПЦУ та перебуває у статусі забороненого священика УГКЦ. При цьому в ПЦУ не мають наміру знову приймати його до своєї церкви.

Зазначається, що Іван гарат став публічно відомою особою у Львові після Революції Гідності. Він входив до ГО «Розвиток громади», також був учасником громадських рад при державних органах, зокрема ЛОДА, ДФС, прокуратурі, головному управлінні Держгеокадастру, Службі автомобільних доріг Львівщини та інших.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.