ОСТАННІ НОВИНИ

МОН назвало підручники, яких бракуватиме школярам у новому навчальному році

Юлія Осим

|

У 2022 році українські школи матимуть потребу у понад 140 підручниках. Зокрема, це навчальні посібники для учнів 5 та 9 класів, а також для учнів з порушенням інтелектуального розвитку. Перелік необхідних посібників оприлюднили у Міністерстві освіти та науки, інформує osvita.ua.

Так, до переліку підручників, яких не вистачатиме в українських школах входить 66 назв підручників для 5 класу, 64 назви підручників для 9 класу та 12 назв підручників для шкіл, де навчаються діти з порушенням інтелектуального розвитку.

Як відзначають у МОН, зміст посібників має бути спрямований на вивчення відповідних модельних навчальних програм, та їх більш компетентного потенціалу.

«Видання навчальної літератури, призначеної для впровадження інноваційних підходів до організації освітнього
процесу для здобувачів повної загальної середньої освіти педагогічних працівників, є можливим лише після проведення конкурсного відбору. Водночас, підручники з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), що були
раніше видані за кошти державного бюджету, за рішенням Міністерства освіти і науки України можуть бути повторно видані, у тому числі іншим видавцем, без проведення конкурсного відбору з урахуванням результатів їх повторного вибору закладами освіти», – пояснилили у міністерстві.

Реклама партнерів

Ознайомитися з повним переліком посібників можна за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...