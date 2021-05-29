МОН назвало підручники, яких бракуватиме школярам у новому навчальному році

У 2022 році українські школи матимуть потребу у понад 140 підручниках. Зокрема, це навчальні посібники для учнів 5 та 9 класів, а також для учнів з порушенням інтелектуального розвитку. Перелік необхідних посібників оприлюднили у Міністерстві освіти та науки, інформує osvita.ua.

Так, до переліку підручників, яких не вистачатиме в українських школах входить 66 назв підручників для 5 класу, 64 назви підручників для 9 класу та 12 назв підручників для шкіл, де навчаються діти з порушенням інтелектуального розвитку.

Як відзначають у МОН, зміст посібників має бути спрямований на вивчення відповідних модельних навчальних програм, та їх більш компетентного потенціалу.

«Видання навчальної літератури, призначеної для впровадження інноваційних підходів до організації освітнього

процесу для здобувачів повної загальної середньої освіти педагогічних працівників, є можливим лише після проведення конкурсного відбору. Водночас, підручники з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), що були

раніше видані за кошти державного бюджету, за рішенням Міністерства освіти і науки України можуть бути повторно видані, у тому числі іншим видавцем, без проведення конкурсного відбору з урахуванням результатів їх повторного вибору закладами освіти», – пояснилили у міністерстві.

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Ознайомитися з повним переліком посібників можна за посиланням.

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