Міністр Ляшко залишив на посаді заступницю зі Львова

Новопризначений міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко залишив на посадах трьох заступників команди свого попередника Максима Степанова. Це перша заступниці Ірина Садов’як, Ярослав Кучер та екскерівниця департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак. Про це він повідомив на зустрічі з журналістами, інформує Українська правда.

Натомість залишають міністерство двоє інших заступників Степанова – це Світлана Шаталова та заступник з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

За словами Ляшка, заступників свого попередника він залишає, щоб зберегти інституційну пам’ять та не переривати повністю процес роботи. Відтак, Кожен з трьох заступників має 100 днів, щоб “виконати свої індикатори” ефективності. Самі ж індикатори глава МОЗ не повідомив, обіцяє їх презентувати згодом.

Зазначається, що кандидатури ще двох заступників Ляшко подав на затвердження Кабміну – це чинний виконувач обов’язків голови Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, якого Ляшко назвав “кваліфікованим спеціалістом”, та Петро Ємець, який раніше був заступником очільника департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.

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Ім’я ще одного кандидата заступника наразі залишається в таємниці. Йому в підпорядкування залишиться питання фармацевтичної галузі, трансплантації та європейської інтеграції.

Також поки залишається на посаді державна секретарка Інна Солодка. Як відзначив Ляшко, питання її перебування на посаді “є на порядку денному, але не є пріоритетним”, оскільки її посада не є політичною.

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