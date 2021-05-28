У Львові невідомі наліпками видозмінили дорожні знаки

У Львові невідомі особи наліпками видозмінили кілька дорожніх знаків. Наразі комунальники повертають знаки у попередній стан. Про це інформує «Гаряча лінія міста Львова».

Декілька днів тому у соцмережах з’явилися фото незвичних дорожніх знаків. Як виявилося, невідомі особи наклеїли наліпки на знаки.

Зараз комунальні служби повертають знаки в попередній стан, усуваючи наліпки на них. Однак в публічному просторі з’явилась думка, що це є «провокацією з метою збурення релігійної ситуації у місті».

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«Судячи із зображення, невідомі особи додали наліпки і змінили вигляд знаку. Районна адміністрація має відновити вигляд знаку, щоб він відповідав вимогам ДСТУ», – зазначив директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

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Фото: Гаряча лінія міста Львова