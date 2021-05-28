Низка вулиць у Львові, Винниках та Рудному залишилася без світла

У п’ятницю, 28 травня, через ремонтні роботи низка вулиць у Львові, Винниках та Рудному буде без електропостачання. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

Вулецька — 9-17;14-26;

Лисинецька – 1-13(непарні), 19,22,24.

Також з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Винникиі буде вулиця Б. Хмельницького — всі.

Крім цього з З 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у Рудно будуть вулиці:

Реклама партнерів

Лісна — всі;

Нагірних – всі;

Шевченка — всі;

Соснівська — всі;

Галицька — всі;

Юнацька — всі;

Петлюри — всі;

Дитяча – всі;

Джерельна – всі;

Польва – всі;

Вишнева — всі;

Вишневського — всі;

Космонавтів — всі;

Грушевського — всі;

Сагайдачного — всі;

Лисенка – всі;

Коротка – всі;

Соснівська — всі;

Весняна — всі;

Січева – всі;

Вузька – всі;

Нагірних — всі;

Новоселів — всі;

Пілявського – всі;

Камяна – всі;

Солучна — всі;

Піскова – всі;

Орлика – всі;

Героїв Крут – всі;

Орлика – всі;

Я.Мудрого – всі;

Лепкого – всі;

Папи Римського — всі;

Драгоманова — всі;

Джерельна — всі;

Ягідна – всі;

Квіткова – всі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.