Низка вулиць у Львові, Винниках та Рудному залишилася без світла

У п’ятницю, 28 травня, через ремонтні роботи низка вулиць у Львові, Винниках та Рудному буде без електропостачання. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».
Так, з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:
- Вулецька — 9-17;14-26;
- Лисинецька – 1-13(непарні), 19,22,24.
Також з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Винникиі буде вулиця Б. Хмельницького — всі.
Крім цього з З 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у Рудно будуть вулиці:
- Лісна — всі;
- Нагірних – всі;
- Шевченка — всі;
- Соснівська — всі;
- Галицька — всі;
- Юнацька — всі;
- Петлюри — всі;
- Дитяча – всі;
- Джерельна – всі;
- Польва – всі;
- Вишнева — всі;
- Вишневського — всі;
- Космонавтів — всі;
- Грушевського — всі;
- Сагайдачного — всі;
- Лисенка – всі;
- Коротка – всі;
- Соснівська — всі;
- Весняна — всі;
- Січева – всі;
- Вузька – всі;
- Нагірних — всі;
- Новоселів — всі;
- Пілявського – всі;
- Камяна – всі;
- Солучна — всі;
- Піскова – всі;
- Орлика – всі;
- Героїв Крут – всі;
- Орлика – всі;
- Я.Мудрого – всі;
- Лепкого – всі;
- Папи Римського — всі;
- Драгоманова — всі;
- Джерельна — всі;
- Ягідна – всі;
- Квіткова – всі.
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Вероніка Рой