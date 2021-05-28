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Низка вулиць у Львові, Винниках та Рудному залишилася без світла

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 28 травня, через ремонтні роботи низка вулиць у Львові, Винниках та Рудному буде без електропостачання. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

  • Вулецька — 9-17;14-26;
  • Лисинецька – 1-13(непарні), 19,22,24.

Також з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Винникиі буде вулиця Б. Хмельницького — всі.

Крім цього з З 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у Рудно будуть вулиці:

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  • Лісна — всі;
  • Нагірних – всі;
  • Шевченка — всі;
  • Соснівська — всі;
  • Галицька — всі;
  • Юнацька — всі;
  • Петлюри — всі;
  • Дитяча – всі;
  • Джерельна – всі;
  • Польва – всі;
  • Вишнева — всі;
  • Вишневського — всі;
  • Космонавтів — всі;
  • Грушевського — всі;
  • Сагайдачного — всі;
  • Лисенка – всі;
  • Коротка – всі;
  • Соснівська — всі;
  • Весняна — всі;
  • Січева – всі;
  • Вузька – всі;
  • Нагірних — всі;
  • Новоселів — всі;
  • Пілявського – всі;
  • Камяна – всі;
  • Солучна — всі;
  • Піскова – всі;
  • Орлика – всі;
  • Героїв Крут – всі;
  • Орлика – всі;
  • Я.Мудрого – всі;
  • Лепкого – всі;
  • Папи Римського — всі;
  • Драгоманова — всі;
  • Джерельна — всі;
  • Ягідна – всі;
  • Квіткова – всі.

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