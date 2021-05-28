Імунітет проти Covid в деяких людей може зберігатися роками

Нові дослідження показують, що імунітет проти коронавірусу може зберігатися щонайменше рік, а, можливо, і все життя – у людей, які перехворіли на коронавірус, а потім вакцинувалися проти нього.Про це пише The New York Times із посиланням на два дослідження, опублікованих у журналі Nature та на ресурсі біологічних досліджень BioRxiv, передає Громадське.

Обидва дослідження показують, що більшості людей, які одужали від COVID-19 і згодом імунізувалися, найближчим часом ревакцинація не буде потрібна.

Однак вакциновані люди, які ніколи не були інфіковані, найімовірніше, будуть потребувати щеплення. Також це стосується людей, які перехворіли, але не виробили стійкий імунітет.

Обидва звіти стосувалися людей, які заразилися коронавірусом приблизно рік тому. Відповідно до одного з досліджень, клітини, які зберігають пам’ять про вірус, залишаються у кістковому мозку й можуть виробляти антитіла, коли це необхідно.

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Інше дослідження показало, що ці так звані В-клітини пам’яті продовжують дозрівати та зміцнюватися щонайменше протягом 12 місяців після першого зараження.

«Ці документи узгоджуються з дедалі більшим обсягом літератури, у якій передбачається, що імунітет, викликаний інфекцією та вакцинацією проти SARS-CoV-2, довготриваліший», – зазначає Скотт Хенслі, імунолог із Пенсільванського університету, який не брав участі в дослідженні.

Вакцинуватися регулярно доводиться через те, що віруси постійно змінюються і з’являються їхні нові штами.

Водночас, за словами імунолога з Університету Рокфеллера Мішеля Нуссенцвейга, нове дослідження показує: імунна відповідь, яка виникає після хвороби та вакцинації, така сильна, що може боротися з новими варіантами вірусу.

«У людей, які були інфіковані та вакциновані, справді спостерігається приголомшлива відповідь, приголомшливий набір антитіл, тому що вони продовжують виробляти свої антитіла. Я очікую, що ці антитіла залишатимуться в організмі довго», – каже вчений.

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