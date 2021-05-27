У Львові в районі Під Голоском священик розбудовує незаконну каплицю

Замість того, щоб розібрати незаконно облаштовану каплицю у районі Під Голоском, священик Православної церкви України (ПЦУ) Олексій Леонов розбудував її. Шевченківська районна адміністрація звернеться до суду, щоб знести незаконну споруду примусово. Якщо суд прийме позитивне рішення, то це буде перший випадок демонтажу сакральної споруди у Львові, пише Zaxid.net.

Як відомо, напередодні Великодня на вулиці Малоголосківській з’явилась дерев’яна каплиця. Як виявилось, священник ПЦУ Олексій Леонов без дозволів облаштував каплицю у будівельному вагончику. Після виходу публікації про цей випадок отець Олексій Леонов заявив журналістам, що готовий узаконити каплицю і отримати усі необхідні документи.

26 травня мешканці вул. Малоголосківської опублікували у Facebook фотографію оновленої каплиці отця Олексія Леонова. На фото видно, що будівельний вагончик пофарбували у білий колір, а на його даху встановили золотий купол з хрестом.

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Керівник департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР Євген Бойко розповів, що отець Олексій Леонов неодноразово обіцяв знести незаконну споруду.

«У нас було багато розмов і на кожній із зустрічей отець Олексій запевняв, що він розбере споруду. Спочатку обіцяв після Пасхи, потім ще пізніше. І так постійно відкладалось, поки ми не зібрали у міській раді розширену комісію за участі представників всіх інстанцій. Ми попередили отця, які будуть наслідки від таких дій. Отець одразу пообіцяв, що він забере споруду. Ми навіть запропонували отцю підписати меморандум про те, що ми допоможемо пройти усі юридичні процедури, а отець приведе у відповідність земельну ділянку. Ми потиснули руки, розійшлися, і от сьогодні мешканці Малоголосківської надсилають це фото», – каже Євген Бойко.

Шевченківська районна адміністрація готує позов до суду про демонтаж незаконної споруди.

«Отець Олексій Леонов незаконно, не маючи жодного погодження на використання цієї земельної ділянки поставив капличку. За останній тиждень там влаштовано купол з хрестом, завезено будівельне сміття. Ми будемо давати отцю попередження про те, що він незаконно встановив каплицю і подавати до суду про примусовий демонтаж», – заявила керівниця Шевченківської районної адміністрації Надія Банах.

Отець Олексій Леонов повідомив Zaxid.net, що на початку травня сам звернувся у міську раду з проханням допомогти йому узаконити каплицю. За словами священика, незаконну будівлю він не розбирає бо не має, куди її перенести. Олексій Леонов також розповів, що ремонт каплиці зробив він разом із парафіянами.

«Ми зверталися у міську раду, я зареєстрував звернення стосовно процесу узаконення, на яке чекаю відповідь. Отримаю відповідь – і тоді щось буду коментувати…Не можу каплицю забрати – куди мені її забрати? Наш храм покровителя Миколая Мирликійського Чудотворця. 22 травня був день його пам’яті, і ми до цього святкового дня трошки преобразили каплицю», – заявив Олексій Леонов.

Отець Олексій Леонов – керівник Релігійної громади парафії святителя Миколая у Шевченківському районі міста. Ця релігійна громада зареєстрована у квартирі багатоповерхівки на вул. Малоголосківській, 8д.

Нагадаємо, що у Львові діє меморандум, підписаний церквами усіх конфесій про недопущення незаконного будівництва сакральних релігійних споруд в місті.

Також відомо, що Митрополит Львівської ПЦУ владика Макарій засудив дії отця Олексія Леонтія та запевнив, що незаконно збудовану споруду у районі Під Голоском демонтують.