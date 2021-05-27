Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібної торгівлі, зуміла витримати випробування третьою хвилею пандемії. Вона розширила мережу магазинів, наростила товарообіг, збільшила обсяг сплачених податків і зборів у бюджети всіх рівнів.

Понад чверть століття використовуючи стратегію динамічного розвитку, найбільший ритейлер країни й у нинішні непрості часи успішно справляється зі своїм основним завданням – забезпечувати широкі верстви населення гарантовано свіжими продуктами та якісними товарами першої необхідності за чесними цінами. За даними з відкритих джерел, постійними клієнтами торговельної мережі «АТБ» уже стали більше чотирьох мільйонів українців. Ця цифра постійно зростає, оскільки географія присутності супермаркетів стрімко розширюється.

Як і було заплановано, протягом першого кварталу поточного року корпорація відкрила 24 нових комфортних магазини. Загальна кількість супермаркетів «АТБ» нині досягла 1229. Карта присутності «АТБ» сьогодні включає 318 населених пунктів країни.

Згідно з розробленою менеджментом компанії стратегією розвитку в останні кілька років основну увагу приділяли розширенню торговельної мережі на заході та півдні України. В основі цієї стратегії лежить ефективна комбінація кількісних показників із використанням інноваційних рішень, онлайн-сервісів і сучасних технологій в сфері ритейлу.

2021 рік характеризується певними змінами: тепер кількість магазинів збільшується переважно в невеликих населених пунктах і передмістях мегаполісів, де люди бажають купувати якісні продукти за доступними цінами. Фактично відбувається так зване ущільнення. Погодьтеся, багатьом із нас зручно, аби продуктовий магазин перебував у пішій досяжності від будинку. А якщо він ще й пропонує понад 3,5 тисячі гарантовано свіжих товарів та унікальну можливість заощаджувати сімейні кошти – то це справжнісінький фарт. До того ж, вартість будь-якого товару на прилавках супермаркетів «АТБ» у 24 областях України нижча за середньоринкову на 10–15%. Крім того, заощаджувати значні кошти клієнтам «АТБ» допомагають бонусні програми й акційні пропозиції («Товар дня», «Товар тижня» та ін.). У такому разі ціна може бути нижчою за звичайну на 40–50%.

Цього року новенькі супермаркети «АТБ» усе частіше приймають перших клієнтів у Київській, а також Одеській, Львівській та інших областях. Загалом за рік планують відкрити не менш як 120 нових магазинів, завдяки чому територія країни буде рівномірно покрита цією мережею.

Компанія докладає серйозних зусиль для того, щоб купувати товари було по-європейськи комфортно. Уже четвертий рік поспіль усі нові магазини відкривають у сучасному форматі. Маркети «АТБ», що мають дизайн у темних тонах, були спроєктовані та побудовані з урахуванням передових технологій у сфері енергоефективності та зручності. Паралельно з цим проходить планова модернізація вже працюючих дискаунтерів.

За офіційними даними компанії, на теперішній час уже більш ніж третина магазинів найбільшої за багатьма показниками торговельної мережі країни працює в оновленому форматі. Порівняно з традиційними супермаркетами вони показують вищі результати, приваблюючи все більше нових клієнтів і динамічно нарощуючи товарообіг…

У перші три місяці 2021-го товарообіг «АТБ» становив 41 млрд грн, перевищивши показники минулого року. Це один із кращих показників у галузі ритейлу. Причому його відчутне зростання зазначають уже п’ятий рік. Торік товарообіг мережі збільшився на 18,2% і становив 149,8 млрд грн. (включаючи ПДВ), а роком раніше – 126,8 млрд грн. У 2017-му та 2018-му – 80,2 млрд грн. і 103,9 млрд грн. відповідно.

На думку голови Ради директорів, генерального директора корпорації «АТБ» Бориса Маркова, результат роботи торговельної мережі в умовах коронавірусного краш-тесту для операторів продовольчого ринку свідчить про правильність обраної стратегії розвитку.

«Для компанії, магазини якої щодня відвідують більш як чотири мільйони покупців, ефективність, надійність, безпека є не тільки питаннями корпоративної стратегії, але й важливими елементами продовольчої й епідеміологічної безпеки країни», – підкреслив Борис Марков.

Варто також зазначити, що системне розширення торговельної мережі «АТБ» не тільки відіграє важливу роль у розвитку торговельної галузі, але й важливе для економіки країни загалом. Компанія є найбільшим роботодавцем (тут працевлаштовано понад 64 тисяч громадян) і платником податків серед вітчизняних ритейлерів.

Тільки в першому кварталі нинішнього року підприємствами «АТБ» сплачено 4,4 мільярда гривень податків і зборів (включаючи митні платежі й ЄСВ). Таким чином, до держбюджету надійшло 2,89 млрд грн. Місцеві бюджети одержали 0,9 млрд грн. Ще 0,61 млрд грн. згідно зі звітом компанії спрямували у цільові фонди.

Торговельна мережа «АТБ-Маркет» як флагман корпорації за зазначений період сплатила податків на суму 3,3 млрд грн.

Вражаючу динаміку зростання бюджетних платежів компанія демонструє вже не перший рік. У 2017-му до бюджету було сплачено 6,6 млрд грн., у 2018-му ця сума зросла до 9,4 млрд грн., у 2019-му – до 12,6 млрд грн. У коронакризовому 2020-му було сплачено 15,8 млрд грн. Як бачимо, розширення компанії має величезне значення для поповнення бюджетів усіх рівнів. Це особливо актуально після реформи децентралізації, коли значно більші суми залишаються в місцевих бюджетах, що розширює можливості територіальних громад для проведення реформ і подальшого розвитку.

℗