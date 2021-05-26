РФ відмовляється продовжити мандат місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні

Росія відмовляється продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні більше ніж на 2 місяці. Про це у своєму Twitter в середу повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк, пише Європейська правда.

«Росія відмовляється продовжити мандат місії ОБСЄ зі спостереження за українсько-російським кордоном більше ніж на 2 місяці. Зазвичай це продовження схвалюється на 4 місяці. Високий ризик закриття місії 31 липня. Рішення очікується завтра», – повідомив Джозвяк.

Місія ОБСЄ працює на блокпостах «Донецьк» і «Гуково» та, керуючись принципами неупередженості та прозорості, повинна повідомляти про ситуацію на блокпостах, а також про переміщення через кордон.

Реклама партнерів

Місія виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, прийнятого на основі консенсусу.