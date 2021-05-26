Збірна України з кульової стрільби «перестріляла» росіянок та стала чемпіоном Європи

Збірна Україна з кульової стрільби, у складі якої входить львів’янка Юлія Коростильова, у матчі за «золото» чемпіонату Європи перемогла росіянок. Про це повідомляє відділення НОК у Львівській області.

В хорватському місті Осієк триває чемпіонат Європи з кульової і стендової стрільби. 25 травня ввечері жіноча команда завоювала першу золоту медаль для України на цьому турнірі– в командній стрільбі з пневматичного пістолета з 10 м.

Збірна України у складі олімпійської чемпіонки з Чернігова Олени Костевич, дніпрянки Поліни Колеснікової та львів’янки Юлії Коростильової у матчі за «золото» «перестріляла» росіянок з рахунком 17:11.

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Бронзові медалі здобули сербки. Всього за медалі у цій вправі змагалися 15 команд Європи.

Додамо, що у цьому чемпіонаті Європи беруть участь 7 львівських стрільців. Турнір є кваліфікаційним на Олімпійські ігри в Токіо. На ньому будуть розіграні останні 16 олімпійських квот.

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Фото: відділення НОК у Львівській області