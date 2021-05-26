ОСТАННІ НОВИНИ

FlixBus запускає новий рейс з України до Польщі через Львів

Юлія Осим

|

На початку червня з України до Польщі стартує новий міжнародний рейс, який запускає найбільший оператор автобусних перевезень у Європі – німецька компанія FlixBus. Перший автобус вирушить з Червнівців через Львів до польського Вроцлава. На квитки діє акційна ціна – 149  грн в один бік. Про це повідомляє Lowcost Avia.

Нова лінія отримала номер 3232, а її повний маршрут виглядає так – Чернівці – Коломия – Івано-Франківськ – Львів – Краків – Катовіце – Вроцлав.

Як зазначається, Вроцлав і Краків є великими транспортними хабами FlixBus, бо саме звідти зеленими автобусами можна дістатися до більше ста європейських міст.

Реклама партнерів

Окрім запуску нового рейсу, перевізник також відновлює два міжнародні рейси з України в Польщу, призупинені раніше. З червня працюватимуть два напрямки:

  • N3222: Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава – Лодзь – Познань – Гожув-Велькопольський – Щецин(з 3 червня)
  • 3241: Чернівці – Коломия – Івано-Франківськ – Львів – Люблін – Варшава

«Ми продовжуємо розвивати українську мережу як по внутрішніх, так і міжнародних напрямках. Два тижні тому ми оголосили новий рейс Україною Затока – Ясіня, а вже сьогодні – нарощуємо свої потужності у бік Польщі. Ми відновлюємо мережу у Польщі та по всій Європі, і завдяки нашій зручній системі пересадок українські подорожуючі можуть дістатися більшості європейських міст», – прокоментував Міхал Леман, директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії, передає Lowcost Avia. 

Що графіку курсування, то автобуси на усіх трьох напрямках будуть відправлятися 3 рази на тиждень, але з часом наростять частоту. Так, вже з 28 червня лінія Київ – Щецин курсуватиме 4 рази на тиждень, а Чернівці – Варшава і Чернівці – Вроцлав – 5 разів на тиждень. За лініями закріплені фірмові зелені автобуси FlixBus.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...