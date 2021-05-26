FlixBus запускає новий рейс з України до Польщі через Львів

На початку червня з України до Польщі стартує новий міжнародний рейс, який запускає найбільший оператор автобусних перевезень у Європі – німецька компанія FlixBus. Перший автобус вирушить з Червнівців через Львів до польського Вроцлава. На квитки діє акційна ціна – 149 грн в один бік. Про це повідомляє Lowcost Avia.

Нова лінія отримала номер 3232, а її повний маршрут виглядає так – Чернівці – Коломия – Івано-Франківськ – Львів – Краків – Катовіце – Вроцлав.

Як зазначається, Вроцлав і Краків є великими транспортними хабами FlixBus, бо саме звідти зеленими автобусами можна дістатися до більше ста європейських міст.

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Окрім запуску нового рейсу, перевізник також відновлює два міжнародні рейси з України в Польщу, призупинені раніше. З червня працюватимуть два напрямки:

N3222: Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава – Лодзь – Познань – Гожув-Велькопольський – Щецин (з 3 червня)

3241: Чернівці – Коломия – Івано-Франківськ – Львів – Люблін – Варшава

«Ми продовжуємо розвивати українську мережу як по внутрішніх, так і міжнародних напрямках. Два тижні тому ми оголосили новий рейс Україною Затока – Ясіня, а вже сьогодні – нарощуємо свої потужності у бік Польщі. Ми відновлюємо мережу у Польщі та по всій Європі, і завдяки нашій зручній системі пересадок українські подорожуючі можуть дістатися більшості європейських міст», – прокоментував Міхал Леман, директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії, передає Lowcost Avia.

Що графіку курсування, то автобуси на усіх трьох напрямках будуть відправлятися 3 рази на тиждень, але з часом наростять частоту. Так, вже з 28 червня лінія Київ – Щецин курсуватиме 4 рази на тиждень, а Чернівці – Варшава і Чернівці – Вроцлав – 5 разів на тиждень. За лініями закріплені фірмові зелені автобуси FlixBus.

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