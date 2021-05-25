Зеленський пропонує збільшити чисельність армії

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду два законопроєкти про основи національного спротиву та збільшення чисельності армії. Про це йдеться на сайті парламенту, передає Громадське.

Документи внесли до Ради 25 травня. Їх ініціатором є президент.

Проєкт закону №5557 називається «Про основи національного спротиву». Водночас законопроєкт №5558 має внести зміни до законодавства та збільшити чисельність Збройних сил України «у зв’язку з ухваленням Закону України «Про основи національного спротиву».

Ці документи направили на розгляд керівництву Верховної Ради. Їхні тексти на сайті парламенту наразі не опублікували.

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