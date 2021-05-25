Скільки грошей Україна втратила з COVID-фонду: результати аудиту

За результатами держаудиту Фонду боротьби з коронавірусом, створеного торік, знайшли фінансових порушень на 400 млн грн. Найбільше – у Міністерстві охорони здоров’я. Про це пише Економічна правда.

Проведення аудиту було однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Згідно з підписаним минулоріч меморандумом з МВФ, Україна повинна була завершити аудит до 1 квітня 2021 року.

До слова, відповідно до тексту меморандуму, Державна аудиторська служба України мала залучати зовнішніх незалежних аудиторів, проте цього не було зроблено, зазначається у публікації.

Загалом за підсумками перевірок виявлено фінансових порушень на 406,8 млн грн. З них таких, що призвели до втрат державних коштів на суму 114,4 млн грн.

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Також аудитори виявили проблемні питання під час використання коштів “коронавірусного” фонду, що вплинули на ефективне їхнє використанняна суму 25,62 млрд грн.

Зазначимо, що загальний обсяг касових видатків з фонду у 2020 році склав 66,53 млрд грн.

Отож, топ міністерств, які допустили найбільше порушень:

МОЗ — 249,3 млн грн (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 18,9 млн грн);

Міністерство розвитку громад та територій — 87,9 млн грн (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 78,9 млн грн);

МВС — 26,5 млн грн (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 10,3 млн грн);

Міністерство культури та інформполітики — 21,5 млн грн (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 1,2 млн грн).

Слід додати, що в ході аудиту Фонду боротьби з коронавірусом аудитори провели 962 заходи державного фінансового контролю, зокрема 1 аудит Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, 3 аудити виконання бюджетних програм, 280 ревізій окремих питань фінансово-господарської діяльності, 457 перевірок закупівель і 221 моніторинг процедур закупівель.

Зазначається, що впродовж 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використали 89% передбачених коштів, або 63,7 млрд грн, за загальним фондом держбюджету, а також 2,8 млрд грн зі спеціального фонду.

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