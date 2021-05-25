Скільки грошей Україна втратила з COVID-фонду: результати аудиту

За результатами держаудиту Фонду боротьби з коронавірусом, створеного торік, знайшли фінансових порушень на 400 млн грн. Найбільше – у Міністерстві охорони здоров’я. Про це пише Економічна правда.
Проведення аудиту було однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Згідно з підписаним минулоріч меморандумом з МВФ, Україна повинна була завершити аудит до 1 квітня 2021 року.
До слова, відповідно до тексту меморандуму, Державна аудиторська служба України мала залучати зовнішніх незалежних аудиторів, проте цього не було зроблено, зазначається у публікації.
Загалом за підсумками перевірок виявлено фінансових порушень на 406,8 млн грн. З них таких, що призвели до втрат державних коштів на суму 114,4 млн грн.
Також аудитори виявили проблемні питання під час використання коштів “коронавірусного” фонду, що вплинули на ефективне їхнє використанняна суму 25,62 млрд грн.
Зазначимо, що загальний обсяг касових видатків з фонду у 2020 році склав 66,53 млрд грн.
Отож, топ міністерств, які допустили найбільше порушень:
- МОЗ — 249,3 млн грн (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 18,9 млн грн);
- Міністерство розвитку громад та територій — 87,9 млн грн (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 78,9 млн грн);
- МВС — 26,5 млн грн (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 10,3 млн грн);
- Міністерство культури та інформполітики — 21,5 млн грн (зокрема порушень, що призвели до втрат бюджетних коштів на 1,2 млн грн).
Зазначається, що впродовж 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використали 89% передбачених коштів, або 63,7 млрд грн, за загальним фондом держбюджету, а також 2,8 млрд грн зі спеціального фонду.
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Юлія Осим