Що треба знати про прально-сушильні машини Electrolux: 10 цікавих фактів

Зазвичай обрати багатофункціональну електроніку прагнуть ті, хто хоче зберегти простір в оселі, заощадити свій час, а також гроші на купівлі одного приладу замість двох.

Перевагами застосування прально-сушильних машин Electrolux з нами поділилися представники бренду. Найактуальніші фішки шведської техніки, плюс варіанти полегшення собі життя й подовження терміну користування улюбленими речами – у нашому тексті.

Функціональність без обмежень

Як й інша побутова техніка, пральна машина із сушкою стає дедалі зручнішою. У своїх виробах компанія Electrolux впроваджує актуальні тренди цього напрямку:

помірне енергоспоживання;

ефективність боротьби із забрудненнями білизни;

скорочення часу циклу прання або сушіння.

Останніми роками набула особливого значення й значна місткість барабана: сьогодні ви можете завантажити для прання до 10 кг речей, а для сушіння – до 7 кг. Навіть велика родина відчуває переваги сучасного пристрою: зимові куртки, дитячі м’які іграшки, ковдри, покривала чи штори легко випрати в місткій машині.

У деяких моделях запропоновано опцію оброблення тканини парою – це запобігає утворенню складок і заломів на речах та позбавляє необхідності їх прасувати. А це безцінна перевага.

Вбудована сушка є дуже практичним рішенням для мешканців невеликих квартир – усього за кілька годин ви отримаєте білизну ідеально чистою й сухою, тож із такою машиною ви забудете про захаращені балкони й громіздкі розкладні сушарки в кімнаті.

Збереження простору в малих приміщеннях

З погляду естетики вбудована пральна машина з сушкою є оптимальним варіантом для дизайнерського інтер’єру: її можна заховати за фасадами меблів, щоб зберегти єдину композицію приміщення.

Водночас вигідно обрати й стандартний варіант монтажу такої техніки. Ось чому:

привабливий корпус . Сучасні прально-сушильні машини Electrolux мають довершений стильний вигляд;

легкість користування . Покласти або дістати речі з барабана зручно буквально однією рукою;

контроль роботи пристрою . Майже всі моделі мають захист від непередбачуваних ситуацій, проте якщо машина у вас перед очима, ви вчасно відреагуєте на форс-мажорні обставини.

До того ж прально-сушильні машини Electrolux можуть похизуватися й компактними габаритами – вони помістяться як у ванній кімнати, так й у вільному куточку на кухні. Оптимізувати простір в оселі легко, якщо віддати перевагу актуальним моделям побутової техніки.

Гарантована якість прання та зручність використання

Оскільки пральні машини Electrolux вже здобули в Україні чудову репутацію, придбання саме цих моделей стане вигідною інвестицією для більшості покупців.

Обравши шведський бренд, ви відчуєте потужність сучасних технологій та бережне ставлення приладу до тканини. Тепер із речами малюка чи алергіка, вовняними светрами чи надтонкими або мереживними сорочками немає жодного клопоту – виробник гарантує: вони будуть ідеально чистими й дбайливо доглянутими після кожного прання.

Віддавши перевагу моделям 2 в 1, ви зможете більше не хвилюватися за якість прання та ще й заощадите свій час, адже ваші речі бережно висушать і будуть швидко напоготові.

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