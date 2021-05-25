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Перша країна ЄС оголосила про набуття колективного імунітету до Covid

Вероніка Рой

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Міністр охорони здоров’я Мальти Кріс Ферн заявив у понеділок, що країна вакцинувала 70% свого дорослого населення як мінімум однією дозою вакцини проти COVID-19, ставши першою державою ЄС, яка досягнула так званого колективного імунітету. Про це пише Європейська правда з посиланням на агентство Reuters.

Впродовж останнього тижня на середземноморському острові щодня реєстрували в середньому три нові випадки зараження коронавірусом. При цьому показник позитивних результатів тестів становив 0,2%. У понеділок було повідомлено про два нових випадки.

«Вакцини вводяться кожні п’ять секунд. 42% дорослого населення отримали дві дози», – сказав Ферн на пресконференції.

В цей час вакцинація доступна для всіх жителів Мальти, старших 16 років. За словами Ферна, дітям у віці 12 років і старшим також будуть робити щеплення, коли європейський регулятор дасть на це добро.

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Він також оголосив, що з 1 липня Мальта скасує обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі для вакцинованих людей, поки число випадків зараження вірусом залишається низьким.

Органи охорони здоров’я країни раніше заявили, що з 1 червня носити маски на пляжах більше не потрібно.

У понеділок Мальта зняла обмеження на відвідування тренажерних залів і басейнів, а час роботи ресторанів продовжено до півночі. Раніше вони повинні були закриватися о 17:00.

Додамо,населення Мальти становить 502 653.

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