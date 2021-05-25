ОСТАННІ НОВИНИ

Львівських школярів кличуть на безкоштовні IT-воркшопи

Вероніка Рой

|

З 6 по 27 червня у Львові проведуть вісім безкоштовних оффлайн воркшопів, де кожен школяр зможе спробувати себе в ролі ІТ-шника та створити власний ІТ-продукт. Про це інформують департамент освіти і науки ЛОДА.

Зі школярами працюватимуть професіонали з різних сфер – засновники ІТ-підприємств, провідні фахівці міжнародних ІТ-компаній. Взяти участь у літніх ІТ-фестинах зможуть школярів віком 8-16 років.

Воркшопи пройдуть у форматі живих занять в аудиторіях бізнес-центру «Технопарк», що на вул. Федьковича, 60А у Львові. Кількість учасників обмежена – до 12 осіб. Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням.

Розклад ІТ-фестин:

Реклама партнерів

6 червня 14:00-15:30

для 9-12 років воркшоп

«Зроби власні емоджі для соцмереж в Adobe Photoshop»

6 червня 14:00-15:30

для 13-16 років воркшоп

«Як створити власний web-лендінг за 1 годину»

13 червня 14:00-15:30

для 12-15 років воркшоп

«Створимо комп’ютерну гру у Unity Playground»

13 червня 14:00-15:30

для 8-11 років воркшоп

«Як зробити 3D-модель у програмі Тinkercad»

20 червня 14:00-15:30

для 8-11 років воркшоп

«Створимо разом казковий мульт у програмі Adobe Premierе»

20 червня 14:00-15:30

для 10-16 років воркшоп

«Як стати фото-майстером у стилі Flat Lay»

27 червня 14:00-15:30

для 12-16 років воркшоп

«Створимо авторський мерч з улюбленим персонажем та ефектом 3D у редакторі Adobe Photoshop»

27 червня 14:00-15:30

для 10-15 років воркшоп

«Опануй таємниці монтажу відео для YouTube»

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...