Львівських школярів кличуть на безкоштовні IT-воркшопи

З 6 по 27 червня у Львові проведуть вісім безкоштовних оффлайн воркшопів, де кожен школяр зможе спробувати себе в ролі ІТ-шника та створити власний ІТ-продукт. Про це інформують департамент освіти і науки ЛОДА.
Зі школярами працюватимуть професіонали з різних сфер – засновники ІТ-підприємств, провідні фахівці міжнародних ІТ-компаній. Взяти участь у літніх ІТ-фестинах зможуть школярів віком 8-16 років.
Воркшопи пройдуть у форматі живих занять в аудиторіях бізнес-центру «Технопарк», що на вул. Федьковича, 60А у Львові. Кількість учасників обмежена – до 12 осіб. Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням.
Розклад ІТ-фестин:
6 червня 14:00-15:30
для 9-12 років воркшоп
«Зроби власні емоджі для соцмереж в Adobe Photoshop»
6 червня 14:00-15:30
для 13-16 років воркшоп
«Як створити власний web-лендінг за 1 годину»
13 червня 14:00-15:30
для 12-15 років воркшоп
«Створимо комп’ютерну гру у Unity Playground»
13 червня 14:00-15:30
для 8-11 років воркшоп
«Як зробити 3D-модель у програмі Тinkercad»
20 червня 14:00-15:30
для 8-11 років воркшоп
«Створимо разом казковий мульт у програмі Adobe Premierе»
20 червня 14:00-15:30
для 10-16 років воркшоп
«Як стати фото-майстером у стилі Flat Lay»
27 червня 14:00-15:30
для 12-16 років воркшоп
«Створимо авторський мерч з улюбленим персонажем та ефектом 3D у редакторі Adobe Photoshop»
27 червня 14:00-15:30
для 10-15 років воркшоп
«Опануй таємниці монтажу відео для YouTube»
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Вероніка Рой