Львівських школярів кличуть на безкоштовні IT-воркшопи

З 6 по 27 червня у Львові проведуть вісім безкоштовних оффлайн воркшопів, де кожен школяр зможе спробувати себе в ролі ІТ-шника та створити власний ІТ-продукт. Про це інформують департамент освіти і науки ЛОДА.

Зі школярами працюватимуть професіонали з різних сфер – засновники ІТ-підприємств, провідні фахівці міжнародних ІТ-компаній. Взяти участь у літніх ІТ-фестинах зможуть школярів віком 8-16 років.

Воркшопи пройдуть у форматі живих занять в аудиторіях бізнес-центру «Технопарк», що на вул. Федьковича, 60А у Львові. Кількість учасників обмежена – до 12 осіб. Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням.

Розклад ІТ-фестин:

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6 червня 14:00-15:30

для 9-12 років воркшоп

«Зроби власні емоджі для соцмереж в Adobe Photoshop»

6 червня 14:00-15:30

для 13-16 років воркшоп

«Як створити власний web-лендінг за 1 годину»

13 червня 14:00-15:30

для 12-15 років воркшоп

«Створимо комп’ютерну гру у Unity Playground»

13 червня 14:00-15:30

для 8-11 років воркшоп

«Як зробити 3D-модель у програмі Тinkercad»

20 червня 14:00-15:30

для 8-11 років воркшоп

«Створимо разом казковий мульт у програмі Adobe Premierе»

20 червня 14:00-15:30

для 10-16 років воркшоп

«Як стати фото-майстером у стилі Flat Lay»

27 червня 14:00-15:30

для 12-16 років воркшоп

«Створимо авторський мерч з улюбленим персонажем та ефектом 3D у редакторі Adobe Photoshop»

27 червня 14:00-15:30

для 10-15 років воркшоп

«Опануй таємниці монтажу відео для YouTube»

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