Львів’янка здобула чотири «золота» на чемпіонаті України з веслування

20-річна львів’янка Валерія Терета здобула чотири золоті медалі на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное серед молоді і юніорів, що проходив у Дніпрі. Про це інформує відділення НОК у Львівській області.

Однією із головних героїнь чемпіонату України стала львівська каноїстка Валерія Терета. 20-річна дівчина здобула на чемпіонаті України 5 медалей, 4 з яких – золоті. Валерія стала однією із чотирьох учасників чемпіонату України 2021 року – тетракампеонкою змагань (чотириразовий чемпіон, – ред.).

Додамо, ці змагання були відбірковими на чемпіонати Європи та світу у цих вікових категоріях.

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Фото: відділення НОК у Львівській області