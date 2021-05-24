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У чотирьох районах Львова — планові відключення електроенергії: адреси

Юлія Осим

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24 травня у Львові заплановані відключення електроенергії через проведення ремонтних робіт. Упродовж дня мешканці 16 вулиць міста залишаться без світла. Про це інформує гаряча лінія «Львівобленерго», передає ьвівський портал.

Так, з 9:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

  • Мучна — 16,25;
  • Маршалківка — всі;
  • Лушпинського — всі;
  • Моха — всі;
  • Прокоповича — всі
  • Брюховицька — 228-262;
  • Дубровицька — всі;
  • Липи — 18,39,43,45;
  • Панча — 16;
  • Стуса — 13;
  • Липова Алея — 25б,25а.

З 10.00 до 14:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

  • І. Франка — 46-62;49-77;
  • Скельна — всі;
  • Ш.Руставелі — 18-36;1-5;
  • Костомарова — 16-20;
  • Архипенка — 1-5;2-12.

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