У чотирьох районах Львова — планові відключення електроенергії: адреси

24 травня у Львові заплановані відключення електроенергії через проведення ремонтних робіт. Упродовж дня мешканці 16 вулиць міста залишаться без світла. Про це інформує гаряча лінія «Львівобленерго», передає ьвівський портал.

Так, з 9:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

Мучна — 16,25;

Маршалківка — всі;

Лушпинського — всі;

Моха — всі;

Прокоповича — всі

Брюховицька — 228-262;

Дубровицька — всі;

Липи — 18,39,43,45;

Панча — 16;

Стуса — 13;

Липова Алея — 25б,25а.

З 10.00 до 14:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

І. Франка — 46-62;49-77;

Скельна — всі;

Ш.Руставелі — 18-36;1-5;

Костомарова — 16-20;

Архипенка — 1-5;2-12.

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