У чотирьох районах Львова — планові відключення електроенергії: адреси

24 травня у Львові заплановані відключення електроенергії через проведення ремонтних робіт. Упродовж дня мешканці 16 вулиць міста залишаться без світла. Про це інформує гаряча лінія «Львівобленерго», передає ьвівський портал.
Так, з 9:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:
- Мучна — 16,25;
- Маршалківка — всі;
- Лушпинського — всі;
- Моха — всі;
- Прокоповича — всі
- Брюховицька — 228-262;
- Дубровицька — всі;
- Липи — 18,39,43,45;
- Панча — 16;
- Стуса — 13;
- Липова Алея — 25б,25а.
З 10.00 до 14:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:
- І. Франка — 46-62;49-77;
- Скельна — всі;
- Ш.Руставелі — 18-36;1-5;
- Костомарова — 16-20;
- Архипенка — 1-5;2-12.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Юлія Осим