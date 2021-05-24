Львівські медики врятували двох дітей, що проковтнули монети

Медики львівського «ОХМАДИТу» врятували 5-річну дівчинку та 3-річного хлопчика, які проковтнули монети. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

5-річна дівчинка проковтнула одразу дві монети номіналом 2 грн та 50 коп. Лікарка ендоскопістка «ОХМАДИТу» Марта Лучак діставала монетки без операції за допомогою ендоскопа під наркозом.

«Процедура була тривалою, бо у шлунку дитини була не 1 монета, а 2 – одна номіналом гривні і друга 50 копійок», – розповідає Марта Лучак.

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Згодом у лікарню «швидка» доставила ще одного хлопчика, який теж проковтнув монету.

«У нього копійка замаскувалася майстерніше – вона потрапила у пілорус (клапан), він притиснув монету і не відпускав. Крім того, їжа у шлунку весь час заважала лікарці дістати стороннє тіло. Кілька обережних спроб – і 50 копійок уже назовні!», – зазначають в «ОХМАДИТі».

Обоє пацієнтів вже вдома і почуваються добре.

Медики зауважують, що у разі, якщо дитина проковтнула сторонній предмет, слід негайно звертатися до медиків.

«У дітей це часом буває напівнесвідомо. Але дуже важливо, щоб батьки приїхали до лікаря якнайшвидше, бо тоді є більше шансів дістати монети з шлунка без операції», – додає Марта Лучак.

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Фото: ОХМАДИТ