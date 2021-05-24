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Львів’янка Софія Прийма стала чемпіонкою України з триатлону у спринті

Вероніка Рой

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Львівська спортсменка Софія Прийма здобула золоту медаль на чемпіонаті України триатлону на спринтерській дистанції, що відбувався у Києві. Про це інформує відділення НОК у Львівській області.

23 травня в Києві відбувся перший за останні 6 років повноцінний триатлонний старт – DRAGON CAPITAL СПРИНТ ТРИАТЛОН КУБОК КИЄВА 2021 – друга подія триатлонної серії від Triathlon Ukraine. В рамках заходу відбувся чемпіонат України з триатлону на спринтерській дистанції. У заході взяли участь близько 600 учасників.

Змагання складалися із плавального сегменту на 750 м, велогонки на 20 км і бігу на 5 км. Чемпіонкою України серед жінок стала львів’янка Софія Прийма – (час – 1:04:51). Другою і третьою фінішували Маргарита Крилова (Донеччина) – 1:06:17 і киянка Дарина Москаленко – 1:07:55.

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Ключовим у визначенні переможниці став велоетап. Декілька кілометрів Софія Прийма і Маргарита Крилова їхали разом. Але 22-річна львів’янка змогла відірватися від головної конкурентки у своїй дисципліні і зробити хороший запас перед біговим сегментом.

Чемпіоном України серед чоловіків став киянин Віталій Воронцов.

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Фото: відділення НОК у Львівській області

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