В Італії обірвалась канатна дорога: загинули 12 людей

У місті Стреза на півночі Італії внаслідок обриву троса обвалилася кабіна фунікулера. Щонайменше 12 людей загинули на місці, ще двоє – діти віком п’яти і дев’яти років – зазнали поранень і доправлені в лікарню. Про це повідомляє hromadske з посиланням на італійське інформагентство ANSA.

За попередніми даними, всього в кабіні були 11 людей (призначена вона для перевезення до 40 пасажирів). Обрив троса стався тоді, коли вона від’їхала приблизно на 300 метрів від стартового майданчика – у найвищій точці підйому. Загальна довжина канатної дороги становить майже 1,5 кілометра.

Як повідомляє ANSA, рятувальники знайшли тіла 12 загиблих людей.

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Кабіна впала в лісистій місцевості, що ускладнило допомогу. На місце вирушили надзвичайники зі Стрези й сусіднього муніципалітету Гравеллона-Точе. Дітей гелікоптером направили в лікарню в Турині. Одна з них перебуває в притомному стані, у неї попередньо діагностували травму голови та перелом ніг.

«Кабіна канатної дороги впала з порівняно великої висоти й опинилася на землі серед високого лісу. Схоже, вона зазнала суттєвих пошкоджень під час падіння… майже повністю зім’ялася, тож падіння було, вочевидь, значним», – розповів італійському телеканалу RaiNews24 рятувальник Вальтер Мілан.

Причини обвалу наразі з’ясовують. Канатна дорога у Стрезі з’єднує берег озера Маджоре й гірську місцевість у регіоні П’ємонт. Її побудували ще в 1970 році. Подорож триває орієнтовно 20 хвилин і розділена на дві частини. Протягом 2014-2016 років дорогу закривали для капітального ремонту.

Канатна дорога почала функціонувати з 24 квітня 2021 року після послаблення коронавірусних обмежень.

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