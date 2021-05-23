На Львівщині чоловік жив з мертвою жінкою, щоб отримувати її пенсію

Бориславський міський суд Львівщини визнав винним у шахрайстві мешканця Східниці, який кілька місяців жив з своєю померлою жінкою, та отримував її пенсію. Чоловікові признали тюремне ув’язнення, але звільнили від його відбування, встановивши рік умовного терміну. Про це пише zaxid.net з посиланням на вирок суду.

Зазначається, що пара близько 10 років жила у цивільному шлюбі. У жовтні 2020 року жінка померла, але чоловік вирішив нікого про це не повідомляти. Мешканець Східниці протягом трьох місяців жив у квартирі з мертвою жінкою та знімав з її банківської картки пенсію.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину та просив суворо не карати. У матеріалах справи також вказано, що він повернув пенсійному фонду гроші, які він привласнив.

Дослідивши матеріали справи, суддя Андрій Слиш визнав чоловіка винним у шахрайстві та призначив рік тюрми, але суд звільнив його від відбування покарання, встановивши рік умовного терміну.

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