Дві вакцини виявились дієвими проти мутованого штаму covid, – дослідження

Вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer/BioNTech та AstraZeneca є ефективними проти «індійського» штаму коронавірусу. Про це свідчить дослідження Департаменту охорони здоров’я і соціального забезпечення Великої Британії, пише hromadske.

Дослідження показало, що вакцина від Pfizer та BioNTech була на 88% ефективною проти симптоматичного перебігу захворювання, яке викликав «індійський» штам. Такої ефективності вдалося досягнути через два тижні після введення другої дози.

Це лише трохи менше, ніж ефективність цього препарату проти «британського» штаму коронавірусу, який теж викликає занепокоєння серед науковців. Проти цього варіанту вакцина від Pfizer та BioNTech ефективна на 93%.

Водночас препарат від AstraZeneca ефективний проти симптоматичного перебігу захворювання, викликаного «індійським» штамом, на 60%. Для порівняння – у випадку із «британським» штамом цей показник становить 66%.

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Нагадаємо, штам, який вперше виявили в Індії, має дві ключові мутації зовнішньої «спайкової» частини вірусу, яка прикріплюється до клітин людини.

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала його таким, що «викликає занепокоєння», адже є більш заразним (це вже четвертий штам, який змусив непокоїтися ВООЗ).

Наразі випадки «індійського» штаму зафіксували щонайменше у 21 країні. Деякі країни навіть закривають кордони для людей, які приїжджають з Індії. Україна також із 2 травня заборонила в’їзд для іноземців, які прибувають з Індії. Натомість українці та іноземці, які живуть в Україні, будуть змушені пройти самоізоляцію.

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