У Криму засудили українського студента

Підконтрольний окупаційній владі Євпаторійський міський суд засудив до року ув’язнення студента українського вишу, який створив у соцмережах групу про повернення окупованого Криму під контроль України. Йому закидають «створення екстремістської спільноти». Про це повідомляє hromadske з посиланням на пресслужбу «суду».

Вирок отримав громадянин України, який є студентом геолого-географічного факультету одного з українських вишів.

За даними «слідства», у 2018 році він створив у соціальній мережі групу, де розробив статут, структуру та символіку «екстремістської спільноти з метою повернення Республіки Крим та м. Севастополя під юрисдикцію України».

Його також звинуватили у вербуванні членів спільноти з-поміж жителів окупованого Криму та нібито закликах до вчинення протиправних дій.

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Як зазначає пресслужба підконтрольного РФ суду, студента затримали працівники ФСБ у 2020 році, коли той відвідував півострів.

Там заявляють, що він «розкаявся у скоєному», бо «підпав під уплив групи українських студентів із радикально-націоналістичними переконаннями, а також пропаганди українських ЗМІ».

Студента засудили до року ув’язнення у виправній колонії загального режиму із забороною адмініструвати сайти та спільноти у соцмережах. У «суді» заявили, що такий вирок ухвалили, враховуючи низку пом’якшувальних обставин, зокрема стан здоров’я обвинуваченого.

Повідомлення про рішення «суду» опублікували 21 травня, однак там само зазначили, що наразі вирок не набув чинності. У заяві також не було вказано імені обвинуваченого студента та, як зазначає «Крим.Реалії», немає коментарів його захисту.

У вересні 2020 року «Крим.Реалії» з посиланням на власні джерела повідомляло, що ФСБ затримало в окупованому Криму 22-річного одесита Олександр Долженкова. Він геолог та навчався в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова. Олександр також має свій YouTube-канал, де він припинив публікувати відео саме у вересні.

Чи це його засудили в окупованому Криму ㅡ наразі невідомо, адже ФСБ, Слідчий комітет Росії та адміністрацію СІЗО, де ймовірно перебував хлопець, не відповіли на запити.

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