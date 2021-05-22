Індія просить соцмережі видалити всі згадки про «індійський» штам covid

Міністерство інформаційних технологій Індії звернулося до всіх компаній-представників соціальних мереж із проханням видалити матеріали, де згадується «індійський» штам коронавірусу. В Індії кажуть, ВООЗ офіційно не називало його так, а прив’язування штаму до країни шкодить її іміджу. Про це пише hromadske з посиланням на Reuters.

Всесвітня організація охорони здоров’я класифікує штам, який називають «індійським», як B.1.617. Асоціація з Індією виникла через те, що перші випадки зараження цим штамом виявили ​​в Індії у грудні минулого року (хоча його попередні «версії» фіксували ще в жовтні).

Так само як «індійський», існують «британський», «бразильський» та «південноафриканський» коронавірусу – їхні назви формувалися за тим же принципом.

«Це абсолютно неправильно. Не існує такого штаму COVID-19, який науково цитується як такий ВООЗ. ВООЗ не асоціювала термін «індійський штам» із варіантом В.1.617 коронавірусу в жодному зі своїх звітів», – цитують лист міністерства у Reuters.

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Наразі Індія вимагає від соцмереж видалити усі матеріали, де згадується «індійський штам», оскільки вони поширюють нерозуміння та шкодять іміджу країни.

Детальніше про штам:

«Індійський» штам коронавірусу має дві ключові мутації зовнішньої «спайкової» частини вірусу, яка прикріплюється до клітин людини.

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала його таким, що «викликає занепокоєння», адже є більш заразним (це вже четвертий штам, який змусив непокоїтися ВООЗ).

Наразі випадки «індійського» штаму зафіксували щонайменше у 21 країні. Деякі країни навіть закривають кордони для людей, які приїжджають з Індії. Україна також із 2 травня заборонила в’їзд для іноземців, які прибувають з Індії. Натомість українці та іноземці, які живуть в Україні, будуть змушені пройти самоізоляцію.

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